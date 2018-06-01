Не менее шести человек пострадали при наезде на пешеходов в Манчестере

Автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов в Манчестере в четверг вечером. В результате шесть человек получили травмы, виновник инцидента задержан, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте местной полиции.

По ее данным, инцидент произошел около 21:50 (23:50 мск) в районе "Траффорд-парк". Пострадали шесть человек: пятеро из них были доставлены в больницу экстренными службами, еще один обратился к медикам самостоятельно.

"В ранние часы утра 21-летний мужчина был задержан по подозрению в причинении тяжкого вредя здоровью из-за опасной езды и бегстве с места столкновения. Он находится в полицейском участке", - добавили стражи порядка.

Как уточнили в полиции, на данный момент нет основания считать инцидент террористическим актом.