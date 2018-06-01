Серена Уильямс высказалась об армянах и намерении посетить Армению

Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о своем муже – Алексисе Оганяне, об армянах и о своем намерении посетить Армению. «Мой муж – армянин, и я многое узнаю об армянах. Я – почетная армянка. Люблю гордость армян. Планирую поеехать туда, не знаю – в этом ли году, в будущем ли – но думаю, что будет весело»,- заявила Серена Уильямс. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт Ubitennis, об этом она пишет в Twitter.

Американская теннисистка Серена Уильямс в эти дни состязается в открытом первенстве Франции, она вышла в третий круг на турнире Ролан Гарос.

Муж Серены Уильямс - Алексис Оганян, является со-основателем соцсети Reddit. В 2017 году, в сентябре, родилась их первенец - Алексис Олимпия Оганян.