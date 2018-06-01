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В Мексике объявили режим ЧП из-за аномальной жары


Власти Мексики ввели режим чрезвычайного положения на части территории сразу 22 из 31 штата страны из-за аномально высоких температур, как передает Арменпресс, об этом сообщает национальная служба гражданской обороны.

По информации ведомства, ЧП объявлено сразу в 573 муниципалитетах. В некоторых местах температура достигает 45-50 градусов.

В среду, 30 мая, в мексиканской столице была отмечена самая высокая для дня температура почти за 100 лет – столбик термометра поднялся до 31,7 градусов. В 1919 году этот показатель был отмечен на уровне 31,2 градуса, сообщает канал Televisa.

 




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