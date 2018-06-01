США и их союзники на грани торговой войны

США накладывают новые пошлины на импорт стали и алюминия из союзнических стран в Северной Америке и Европе, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Министр торговли США Уилбур Росс объявил, что с полуночи 1 июня по вашингтонскому времени (7 утра по Москве) новые тарифы вступают в силу.

Речь идет о 25-процентной пошлине на импортную сталь и 10-процентной пошлине на импортный алюминий из стран ЕС, Канады и Мексики.

Все затронутые страны уже заявили, что предпримут контрмеры против отдельных секторов американской экономики. Представитель ЕС назвал решение Вашингтона "обыкновенным протекционизмом".

Администрация Трампа твердо намерена добиться уступок от своих торговых партнеров и готова при этом действовать воинственно.

Президент считает, что дешевый импортный металл наносит урон американским компаниям и угрожает рабочим местам в Америке. В ходе своей предвыборной кампании он постоянно обещал достичь более выгодных договоренностей, и, судя по всему, Трамп готов начать торговую войну, чтобы добиться своих целей.

Нет никаких сомнений, что ЕС и Мексика готовы принять ответные меры, а Канада уже намекала, что может к ним присоединиться.

Замминистра торговли Франции Жан-Батист Лемуан сказал, что к середине июня Евросоюз должен решить, какие именно контрмеры следует предпринять.

Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у ЕС нет иного выбора, кроме как обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию, а также повысить пошлины на американские товары.

Ранее представители ЕС говорили, что в список подобных товаров могут войти американские виски, джинсы и клюква.

Канада заявила, что введет 25-процентные тарифы на некоторые виды американской стали, и 10-процентные - на другие продукты, в том числе йогурт и виски.

Министерство экономики Мексики заявил, что планирует ввести тарифы на американскую свинину, сталь, яблоки, виноград, голубику и сыр, и что эти тарифы останутся в силе до тех пор, пока США не отменят свои новые пошлины.