Премьер Грузии отказался уходить в отставку из-за протестов в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил, что не уйдет в отставку из-за акции протеста в Тбилиси. С таким заявлением политик выступил в четверг вечером на специальном брифинге, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьер созвал его после того, как ему не дали обратиться к участникам многочисленной акции с требованием отставки правительства. Протест спровоцировал убийство двух подростков. Глава правительства сказал, что расследование дела будет курировать лично глава МВД страны Георгий Гахария под его контролем.

"Завтра же дело об убийстве двух подростков будет возвращено на расследование министерству внутренних дел Грузии. Вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария будет курировать процесс расследования. Он будет руководителем и, конечно, я буду подключен к каждому шагу и буду контролировать весь процесс", - заявил Квирикашвили.

Он отметил, что "в расследовании, которое будет вести МВД, родители убитых подростков смогут ежедневно получать информацию о ходе следствия".

Касаясь требования участников акции об отставке правительства, Квирикашвили сказал: "Мой пост не стоит мне горя ни одного человека. Как только я буду убежден, что моя отставка пойдет на пользу стране, хоть чуть-чуть улучшит или разрядит ситуацию, то я ни на одну секунду не задумаюсь над этим шагом. Сегодня не та ситуация", - заключил премьер-министр.

Требованием участников акции, которая первоначально проходила перед зданием прокуратуры, была отставка главного прокурора Ираклия Шотадзе. На фоне этой акции прокурор подал в отставку, но это не удовлетворило протестующих. Переместившись от здания Главной прокуратуры к парламенту, они выдвинули новое требование - отставка правительства Грузии.

На проспекте Руставели сейчас находятся несколько тысяч человек. Они заявляют, что не собираются расходиться до тех пор, пока не будет выполнено их требование и намерены разбить перед зданием парламента палаточный город.



