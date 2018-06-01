Европейские индексы - 31-05-18

МОСКВА, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.40% и составил 12604.89 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.53% и составил 5398.40 пункта, британский FTSE снизился на 0.15% и составил 7678.20 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1162.98 пункта.