Поздравительное послание Бако Саакяна по случаю Международного дня защиты детей
09:34, 1 Июнь, 2018
1 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Международного дня защиты детей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В послании говорится:
«Дорогие дети!
Сегодня ваш праздник - Международный день защиты детей. Я тепло поздравляю вас, ваших родителей, бабушек и дедушек по случаю этого радостного и чудесного праздника!
В Арцахе осуществляются различные программы, направленные на решение задач, связанных с вашим здоровьем и образованием, строятся и ремонтируются больницы, школы и детские сады, спортивные и культурные объекты, сады и парки.
И впредь будет сделано все возможное, чтобы вы жили беззаботно и счастливо, обеспеченно и благополучно, чтобы ваше детство было мирным и безоблачным, полным самых ярких красок и дорогих воспоминаний.
Вновь поздравляю вас, дорогие малыши, и желаю всем крепкого здоровья, больших успехов на протяжении всей вашей жизни!».