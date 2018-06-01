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Поздравительное послание Бако Саакяна по случаю Международного дня защиты детей


1 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Международного дня защиты детей. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В послании говорится: 
«Дорогие дети!
Сегодня ваш праздник - Международный день защиты детей. Я тепло поздравляю вас, ваших родителей, бабушек и дедушек по случаю этого радостного и чудесного праздника!
В Арцахе осуществляются различные программы, направленные на решение задач, связанных с вашим здоровьем и образованием, строятся и ремонтируются больницы, школы и детские сады, спортивные и культурные объекты, сады и парки. 
И впредь будет сделано все возможное, чтобы вы жили беззаботно и счастливо, обеспеченно и благополучно, чтобы ваше детство было мирным и безоблачным, полным самых ярких красок и дорогих воспоминаний. 
Вновь поздравляю вас, дорогие малыши, и желаю всем крепкого здоровья, больших успехов на протяжении всей вашей жизни!».


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