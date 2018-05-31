За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 31 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 30 и 31 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 31 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 12 случаев причинения телесных повреждений, 6 случаев кражи личного имущества, по 3 случая мошенничества, присвоения или растраты, злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая хулиганства и служебного подлога или служебной халатности.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества, по 1 случаю квартирной кражи и мошенничества, зарегистритовано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 13 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.