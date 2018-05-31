Вардан Арамян стал заместителем председателя группы компаний "Vallex Group"
Бывший министр финансов Армении Вардан Арамян стал заместителем председателя группы компаний “Vallex Group” Валерия Меджлумяна. Как сообщает Арменпресс , Вардан Арамян был министром финансов с сентября 2016 года по май 2018 года, а до этого занимал должность первого заместителя руководителя аппарата президента.
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