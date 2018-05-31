Премьер-министр Армении вместе с супругой встретился с Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым

Находящийся с официальным визитом в Грузии премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян встретился с Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Илия Второй поприветствовал официальный визит премьер-министра в Грузию и выразил уверенность, что это будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению связей между двумя дружественными странами.

“От имени Грузинской православной церкви я сердечно поздравляю Вас с избранием. Между грузинским и армянским народами существует многовековое братство и дружба, когда для Армении было тяжело, Грузии тоже было трудно, и наоборот. Мы живем в трудные времена, и в этих условиях нашим странам необходимо тесно сотрудничать для решения проблем. Я рад видеть вас в Грузии”, - отметил Католикос Всея Грузии.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил Илию Второго за прием и передал ему теплые приветствия Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшества Гарегина Второго.

Глава правительства поздравил Илию Второго с 40-летием своего правления. «Я знаю, что грузинский народ собирается отпраздновать этот юбилей. Вы пользуетесь высокой репутацией не только в Грузии, но и в Армении и в мире, желаю Вам новых успехов во время вашего последующего пребывания в должности», - сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, одной из актуальных проблем является сохранение и развитие идентичности, традиций. «Мы придаем большое значение отношениям с Грузией и нашим общим ценностям. Уверен, что политические изменения в Армении и мой официальный визит переведут армяно-грузинское сотрудничество на новый уровень во всех сферах. Мы провели плодотворные переговоры с главой правительства Грузии, обсудили ряд вопросов в дружеской атмосфере», - подчеркнул Никол Пашинян.

Глава правительства Армении выразил благодарность за внимание грузинских властей и грузинской церкви к армянской общине.

На встрече стороны придали большое значение роли Армянской Апостольской и Грузинской Православной церквей в жизни армянского и грузинского народов.