Премьер-министр Армении обещал армянам Джавахка поднять армяно-грузинские отношения на качественно новый уровень

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с официальным визитом в Грузии, встретился с жителями ряда армянских сел в Джавахке. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр провел встречи с жителями населенных армянами сел Цалка, Пока, Гандза, Сатха и города Ниноцминда.

Во всех населенных пунктах премьер-министра встретили с большим энтузиазмом. Во всех деревнях его приветствовали с солью и хлебом, пением и танцами. Никол Пашинян выступал во всех селах. В своих выступлениях премьер-министр Армении в основном отмечал важность армяно-грузинских отношений и необходимость их углубления и выведения на качественно новый уровень.

«У меня был очень продуктивный визит в столицу Грузии, и не случайно мой первый официальный визит был именно в Грузию. Это подчеркивает важность и особое значение армяно-грузинских отношений. Уверен, что после этого визита армяно-грузинские отношения претерпят значительные изменения. И для достижения этих изменений я предлагаю очень простую формулу. Грузия, грузинский народ должны быть убеждены, что в действиях Республики Армения и армянского народа нет заговора, провокации против грузинского народа и Грузии. Армянский народ и Армения также должны быть убеждены, что в действиях грузинского народа нет заговора и провокации против армянского народа и Армении. Исходя из этого, мы должны выйти на совершенно новый уровень армяно-грузинских отношений.

Я убежден, что в контексте этих отношений необходимо решить все социально-экономические проблемы, существующие в населенных армянами регионах Грузии. Мы должны постоянно повышать уровень и качество армяно-грузинских отношений. Должен повышаться не только уровень отношений между нашими странами, но и народами. Я убежден, что мы все готовы сделать для этого серьезные усилия», - сказал Пашинян на встрече с жителями села Аязма.

В общине Сатхе премьер-министр выразил уверенность, что после его официального визита в Грузию откроется новая страница в армяно-грузинских отношениях.

«Самым важным результатом этого визита является то, что установились личные теплые отношения между премьер-министром Грузии и мной, и я убежден, что у армянского народа в лице премьер-министра Грузии есть очень хороший друг, который не пожалеет усилий для углубления армяно-грузинской дружбы», - подчеркнул премьер.

Премьер-министр Пашинян уже прибыл в Ахалкалаки, где также встретится с местным армянским населением, а также примет участие в церемонии открытия Инженерной лаборатории «Армат».