Автор бестселлера «Там, где цветут дикие розы» Марк Арен представил свою новую книгу

Автор бестселлера «Там, где цветут дикие розы. Анатолийская история» Марк Арен находится в Армении: он приехал на Родину, что представить свою последнюю книгу «Виль-Эврар», презентация которой состоялась 31 мая в Музее-институте Комитаса. Во время презентации читатели и представители средств массовой информации имели возможность поговорить с автором. «Арменпресс» представляет интересные эпизоды встречи с Марком Ареном.

Марк Арен о книге «Виль-Эврар»

Книга «Виль-Эврар» родилась интересно. Один из моих друзей, продюсер Валерий Сагарян, однажды сказал мне, что было бы интересно написать рассказ о Комитасе. Я сказал ему, что это тяжелое бремя, серьезная проблема, но пообещал подумать об этом. Затем я подумал, что хотел бы написать о моем Комитасе, о Комитасе, которого широка публика не знает, не знала, потому что по какой-то причине в нас запечатлен разочаровывавшийся, запутанный образ Комитаса после жестоких и тяжелых событий. Я не хотел писать о таком Комитасе. Когда я начал глубоко изучать его биографию, я нашел период его биографии, о котором я не знал. Это был период, когда Комитас был переведен во Францию и жил в психиатрической больнице Виль-Эврар. Затем его перевели в психиатрическую больницу Виль-Жуиф, где он умер. Существует много информации о Вил-Жуифе: его там посетили друзья, родственники. О Виль-Эвраре почти нет информации. И я понял, что это позволит мне написать об этом. Я не могу утверждать, что то, что я написал, произошло на самом деле, но я не могу это отрицать.

... Я не мог обойти несчастье, которое случилось с нашим народом, и из-за которого Комитас уехал во Францию, но я хотел сказать это иначе, не показывая никаких жестоких сцен. Мне нужно было сказать это в 2-3 словах, но таких, чтобы широкая публика поняла глубину этой беды.

.... Мне кажется, что «Виль-Эврар» должен иметь такой же успех, как “Там, где цветут дикие розы”. Удивительно, что пьесы читаются в Армении. Это свидетельствует о том, что любовь к книге сохраняется в нашей стране.

В Виль-Эвраре не бывал

Надеюсь, я буду там. Я собрал всю информацию о Виль-Эвраре в интернете, все фотографии. Я даже представлял, как Комитас гулял в саду Виль-Эврара.

Геноцид и Холокост

В «Виль-Эврарe» есть два главных героя: молодой врач Изабель и ее руководитель, главный врач и директор психиатрической больницы, старый профессор Дюпон. Я решил написать книгу по всем правилам, по которым пишутся такие истории. Я сделал друга для Комитаса, который оставался с ним в той же палате – шахматиста Шпильмахера. Комитас прошел через геноцид, а Шпильмахера в будущем ожидал Холокост. Я хотел связать судьбу двух народов, говоря, что если бы армянский народ не прошел через Геноцид, с еврейским народом ничего подобного не было бы.

Мало читать, много, писать

Я пытаюсь читать как можно меньше. Когда вы читаете, вы остаетесь под впечатлением того или иного произведения, хочешь не хочешь начинаешь думать так, как думает этот автор, и начинаешь работать шаблонно. Это имеет свою отрицательную сторону.

Индивидуальный стиль

Все профессиональные писатели пишут в своем стиле. Поскольку я не профессиональный писатель, я решил найти свой стиль и назвать его стилем «авантюризма». Я беру несколько исторических деятелей, которые очень хорошо известны, смешиваю их с моими воображаемыми героями. Вымышленные герои становятся несколько реалистичными. Слава богу, этот опыт все еще успешен, метод работает достаточно хорошо. И доказательством этому служит тот факт, что книги переиздаются несколько раз.

О следующей книге

Герои книги - три мальчика из разных семей, которые растут в одном дворе, и становятся друзьями. Один из них старше других на год и не представляет своей жизни без друзей. Он пытается остаться в том же классе, чтобы учиться со своими друзьями. Мальчики заканчивают школу, идут на войну в Карабах и возвращаются с войны. И жизнь каждого из них сложилась по-разному. Отец одного из мальчиков становится богатым бизнесменом, но продолжает работать. Он объясняет это следующим образом: теперь я могу не брать деньги у бедных.

... я очень хочу, чтобы таких героев, описанных в книге, было много в нашей действительности. Все авторы стремятся, чтобы в обществе было много похожих на их героев людей. Если бы книги позволяли нам решить наши проблемы, мир стал бы более красивым.

На основе книги в Армении снимается сериал, мы должны сделать так, чтобы книга и фильм вышли в одно и то же время.

Марк Арен (настоящее имя Карен Маргарян) - современный армянский прозаик. Он живет в Москве, экономист по профессии. Первый роман «Реквием по Иуде» опубликован на русском языке в 2006 году. Второй роман «Там, где цветут дикие розы. Анатолийская история» был опубликован на армянском и русском языках в 2008 году. Этот роман стал бестселлеров в Армении.

Марк Арен в 2018 году получил премию “Бестселлер года” информационного агентства “Арменпресс” в номинации “Армянский писатель, пишущий на иностранном языке”.