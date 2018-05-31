Компания «Карабах Телеком» лишится монополии: владелец компании желает продать ее

Государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян созвал пресс-конференцию, на которой затронул недавние переговоры с владельцем компании «Карабах Телеком».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Республики Арцах, Арутюнян встретился с владельцем компании «Карабах Телеком» от имени правительства и провел тяжелые, но эффективные переговоры. По словам Арутюняна, главным успехом стало соглашение с владельцем об лишении монополии.

В качестве следующего шага Арутюнян в присутствии журналистов подписал адресованные трем армянским операторам письма, которым предлагает им заниматься деятельностью в области связи и телекоммуникаций в Арцахе.

Кроме того, с 1 сентября действующая абонентская плата в ближайшее время будет снижена на 50%, тариф поминутной оплаты тоже снизится на 20%, роуминг — тоже на 20%

Государственный министр Арцаха отметил, что международной лицензирующей компании будет предложено оценить стоимость компании «Карабах Телеком» вместе с инвестициями, так как владелец выразил желание продать компанию по более низкой цене, чем ее предполагаемая стоимость, и инвестировать эти средства в сельскохозяйственный сектор Арцаха.