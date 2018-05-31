Бывший пресс-секретарь третьего президента Армении Сержа Саргсяна Владимир Акопян назначен заместителем начальника Службы национальной безопасности по Еревану. Об этом сообщил Арменпресс начальник пресс-центра СНБ Армении Самсон Галстян.

Владимир Акопян был назначен пресс-секретарем третьего президента Армении Сержа Саргсяна в июле 2015 года, а после избрания Сержа Саргсяна премьер-министром в апреле этого года Владимир Акопян был назначен помощником премьер-министра. Он был освобожден с этой должности после отставки Сержа Саргсяна.

В 2006-2015 гг. Владимир Акопян работал в Службе национальной безопасности Армении.