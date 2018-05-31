Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-05-18

ЕРЕВАН, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 мая, курс доллара США сократился на 0.32 драмa и составил 482.51 драм. Курс евро вырос на 3.82 драмa и составил 564.63 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.77 драм. Курс британского фунта вырос на 2.76 драмa и составил 643.52 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 67.34 драмa и составила 20177.83 драм. Цена серебра сократилась на 1.80 драмa и составила 253.95 драм. Цена платины выросла на 21.73 драмa и составила 14054.83 драм.