Азиатские индексы - 31-05-18

ТОКИО, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.83% и составил 22201.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 1747.45 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.78% и составил 3095.47 пункта, а HANG SENG вырос на 1.37% и составил 30468.56 пункта.