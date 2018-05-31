Азиатские индексы - 31-05-18
ТОКИО, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.83% и составил 22201.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 1747.45 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.78% и составил 3095.47 пункта, а HANG SENG вырос на 1.37% и составил 30468.56 пункта.
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