Источник: Эрдоган принял в Анкаре спецпредставителя президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в четверг в Анкаре спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева. Как передает Арменпресс, об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии турецкого лидера.

"Встреча [Эрдогана и Лаврентьева] завершилась", - сказал он.

Переговоры проходили в закрытом для прессы режиме и длились полтора часа. По их итогам официальных заявлений сделано не было.

На прошлой неделе Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудили в Дамаске и Анкаре процесс политического урегулирования в Сирии.





