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Детеныша дикой панды впервые обнаружили в китайском заповеднике


В китайском заповеднике Вулонг команда защитников животных обнаружила детеныша дикой панды, которому примерно семь месяцев. Вес животного всего около 20 килограмм, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Встреча детеныша и людей произошла неожиданно в районе Жадаокоу. Это место отлично подходит для панд из-за обилия бамбука. Эксперты считают, что встреча с животным — не последняя.




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