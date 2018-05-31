Аргентинец Маурисио Почеттино, ныне возглавляющий лондонский "Тоттенхэм", является первым кандидатом на пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал". Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает Football Espana в своем микроблоге в Twitterсо ссылкой на испанскую радиостанцию Cadena Cope.

В четверг возглавлявший "Реал" на протяжении трех последних лет Зинедин Зидан объявил об уходе со своего поста.

Почеттино тренирует "Тоттенхэм" с 2014 года. В прошедшем сезоне "шпоры" под руководством аргентинца заняли третье место в чемпионате Англии, и в мае руководство клуба продлило с ним контракт до 2023 года. Ранее 46-летний Почеттино возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".