Время в Ереване: 11:07:36,   31 Май

Начальник Генштаба ВС Армении принял военного и военно-воздушного атташе при посольстве РФ


Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян 31 мая принял военного и военно-воздушного атташе при посольстве Российской Федерации в Республике Армения Евгения  Булавинцева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Евгений Булавинцев поздравил Артака Давтяна с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил и пожелал ему дальнейших успехов.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и пути дальнейшего развития взаимодействия.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации