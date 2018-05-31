Начальник Генштаба ВС Армении принял военного и военно-воздушного атташе при посольстве РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян 31 мая принял военного и военно-воздушного атташе при посольстве Российской Федерации в Республике Армения Евгения Булавинцева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Евгений Булавинцев поздравил Артака Давтяна с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил и пожелал ему дальнейших успехов.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и пути дальнейшего развития взаимодействия.