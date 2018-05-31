Левон Аронян снова не вошел в первую десятку рейтинга ФИДЕ
Армянский гроссмейстер Левон Аронян снова не вошел в первую десятку рейтинга ФИДЕ. Как сообщает Арменпресс, Левон Аронян занимает 12-е место. Армянский гроссмейстер Габриель Саркисян занял 59-е место, Грант Мелкумян - 82-е место, Владимир Акопян - 97-е место.
В топ-10 рейтинга ФИДЕ вошли Магнус Карлсен, Фабиану Каруана, Шахрияр Мамедъяров, Дин Лижэнь , Владимир Крамник, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Сергей Карякин, Уэсли Со, Хикару Накамура.
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