Армянский гроссмейстер Левон Аронян снова не вошел в первую десятку рейтинга ФИДЕ. Как сообщает Арменпресс, Левон Аронян занимает 12-е место. Армянский гроссмейстер Габриель Саркисян занял 59-е место, Грант Мелкумян - 82-е место, Владимир Акопян - 97-е место.

В топ-10 рейтинга ФИДЕ вошли Магнус Карлсен, Фабиану Каруана, Шахрияр Мамедъяров, Дин Лижэнь , Владимир Крамник, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Сергей Карякин, Уэсли Со, Хикару Накамура.