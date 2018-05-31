Наира Зограбян заявила о неуважительном обращении со стороны центров стран ЕС по предоставлению виз

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам европейской интеграции Наира Зограбян предупреждает о неуважительном обращении со стороны Центра стран ЕС по предоставлению виз. Как сообщает Арменпресс, депутат попросила заместителя министра иностранных дел Армена Папикяна направить в эти центры предупреждающий сигнал.

«Я знаю, что министерство не имеет прямого влияния на визовые центры и права вмешательства, но иногда они переходят границу, непочтительно разговаривая с гражданами Армении, отправляя их по 90 раз за бумажкой, которая, оказывается, и не нужна была», - сказала Зограбян.

Она попросила, чтобы им был направлен предупреждающий листок, чтобы они осознавали, что имеют дело с гражданином Армении и обращались с ними с надлежащим уважаем.