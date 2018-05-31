В Торонто, вдоль восточной части набережной озера Онтарио, строится новый цифровой город. Возводит его Sidewalk Labs - фирма, принадлежащая Alphabet, материнской компании Google, передает Арменпресс.

Этот проект, по словам компании, должен стать образцом урбанизма XXI века.

Впрочем, у многих он вызывает массу вопросов, главный из которых - не слишком ли далеко зашло сотрудничество между городскими властями и частной корпорацией.

Причем не просто какой-то корпорацией, а одной из крупнейших в мире информационно-технологических компаний, что не может не вызывать беспокойство.

Sidewalk Labs обещает превратить заброшенный район на побережье озера Онтарио в оживленный мини-город, построенный целиком на основе интернета. Впрочем, пока еще неизвестно, когда именно город будущего будет достроен.

Дан Докторофф, глава Sidewalk Labs и бывший вице-мэр Нью-Йорка, заявил в интервью Би-би-си, что цель проекта - "сделать жизнь горожан более здоровой, безопасной, удобной и интересной".

"Мы хотим создать образцовую модель того, какой может быть городская жизнь в XXI веке", - говорит он.

Территория нового города будет усыпана датчиками, собирающими информацию - о движении транспорта, уровне шума и загрязнения воздуха, а также следящими за работой электросети и вывозом мусора.