Время в Ереване: 11:07:36,   31 Май

СМИ сообщили о пяти погибших из-за сильных ливней в Мьянме


Пять человек погибли, а также около 1400 зданий разрушены в результате сильных ливней, которые продолжаются в Мьянме несколько дней, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Согласно агентству, во вторник ливни обрушились на области Янгон, Пегу, Магуэ, Сикайн и столицу Нейпьидо, порывы ветра в некоторых частях страны достигали 96 километров в час.

Власти распорядились создать временные укрытия.

По данным местной метеорологической службы, ливни и ветер начали ослабевать со среды.

 

 




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