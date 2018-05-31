СМИ сообщили о пяти погибших из-за сильных ливней в Мьянме

Пять человек погибли, а также около 1400 зданий разрушены в результате сильных ливней, которые продолжаются в Мьянме несколько дней, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Согласно агентству, во вторник ливни обрушились на области Янгон, Пегу, Магуэ, Сикайн и столицу Нейпьидо, порывы ветра в некоторых частях страны достигали 96 километров в час.

Власти распорядились создать временные укрытия.

По данным местной метеорологической службы, ливни и ветер начали ослабевать со среды.