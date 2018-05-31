Президент Армении посетил офис компании “Soft Construct”

Президент Армении Армен Саркисян 31 мая посетил офис компании “Soft Construct”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, “Soft Construct” - это ИТ-компания, которая занимается многопрофильным программированием. Компания была основана в Великобритании и в настоящее время имеет офисы в 14 странах и более 500 партнеров.

Президент Армении посетил офис компании, ознакомился с инвестициями, рабочими местами, предлагаемыми услугами и программами развития компании, побеседовал с персоналом.

Руководители компании также представили президенту Армении возможности расширения компании и планы строительства нового здания для расширения офисов программирования.

В рамках визита президент также ознакомился с другими направлениями группы компаний «Братья Бадалян», которая основала ереванский офис “Soft Construct”. Было отмечено, что в настоящее время в компании группы работает 3000 человек, и в этом году они планируют увеличить их количество на 300 человек.