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ЕС ожидает от Киева детали истории с "убийством" журналиста Бабченко


Евросоюз в настоящее время пытается разузнать у Киева детали истории с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Мы находимся в контакте с украинскими друзьями, чтоб попытаться узнать больше деталей от них", - сказала она.

Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что Бабченко был застрелен в своем доме. Однако 30 мая в Службе безопасности Украины заявили, что на самом деле спецслужба инсценировала убийство в рамках операции по его предотвращению. На созванном в Киеве в среду брифинге глава ведомства Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.



 

 

 




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