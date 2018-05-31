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В Дании парламент проголосовал за запрет на закрывающие лицо головные уборы


Парламент Дании проголосовал за предложение правительства запретить ношение в общественных местах закрывающие лицо головные уборы, как передает Арменпресс, об этом сообщает Радио Дании DR.

Поясняется, что за предложение проголосовали 75 депутатов, против – 30. Запрет вступит в силу 1 августа этого года.

В качестве примеров головных уборов, полностью закрывающих лица, называются, в частности, никаб, покрывало "бурка", а также шапки-маски "балаклавы", оставляющие открытыми лишь глаза и рот. Нарушение запрета в первый раз предлагается наказывать штрафом на сумму в одну тысячу датских крон (157 долларов), максимальный штраф может быть до 10 тысяч крон (1568 долларов) при повторном нарушении. Закон вызвал интенсивные дебаты среди политиков Дании и расхождения во мнениях среди членов правительства.

 




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