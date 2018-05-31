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Суд отклонил ходатайство об освобождении члена группы «Сасна црер» Вардгеса Геворгяна


Судья по части дела группы «Сасна црер» Артуш Габриелян отклонил ходатайство адвоката Людвига Аветисяна об освобождении его подзащитного Вардгеса Геворгяна, обвиняемого в пособничестве группе «Сасна црер».

Как передает «Арменпресс»,  судья заявил, что решение может быть обжаловано в течение 5 дней.

Вооруженная группа «Сасна црер» 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.


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