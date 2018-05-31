Супруга посла Армении в России избрана президентом Международного женского клуба Москвы

31 мая с.г. супруга посла Армении в России Мери Тоганян была избрана президентом Международного женского клуба Москвы (International Women’s Club of Moscow). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в РФ.

Мери Тоганян является постоянным членом организации с 2017 года. Супруга посла Армении в России стала первым представителем из стран СНГ, избранным президентом IWC. IWC Moscow был основан в 1978 году. Сегодня IWC – одна из крупнейших женских организаций в Москве, объединяющих более 400 представителей из 110 стран мира. В работах организации активно участвуют супруги аккредитованных в России послов и дипломатов зарубежных стран, представителей иностранных бизнес кругов и деятелей научно-образовательной сферы. Цель IWC – расширение культурно-гуманитарных связей между представителями разных стран, проживающих в Москве. Организация занимается широкопрофильной благотворительной деятельностью. Одним из самых известных благотворительных проектов является «Winter Bazaar», который ежегодно проводится в Москве. Пресс-служба посольства Армении в России.