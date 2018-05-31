Сталлоне снимет фильм о помилованном Трампом боксере, сообщили СМИ

Американский актер и продюсер Сильвестр Сталлоне снимет фильм о боксере Джеке Джонсоне, которого ранее посмертно помиловал президент США Дональд Трамп. Как передает Арменпресс, об этом сообщает TMZ.

Как пишет издание, компания Сталлоне Balboa Productions будет сотрудничать со студией Metro Goldwyn Mayer.

В конце мая Трамп помиловал боксера Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжелом весе. На подписании документа о помиловании присутствовал Сталлоне, который, как ранее писал Трамп, и рассказал ему историю этого человека.

Джонсона осудили в 1913 году по так называемому закону Манна, который был принят в 1910 году и предполагал наказание за перевоз между штатами женщин в "аморальных целях". Против него дала показания женщина, с которой он встречался в 1909 и 1910 годах. Несмотря на то что события, ставшие поводом для обвинения, произошли до принятия закона, боксера приговорили к одному году и одному дню тюрьмы.