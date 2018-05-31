Конгрессмен раскритиковал политику репрессий Алиева и привел в пример процветающую в Армении демократию

В статье, опубликованной в газете The Hill, конгрессмен Смит раскритиковал политику репрессий Алиева, по причине которой население Азербайджана живет в несвободной стране, и привел в пример процветающую в Армении демократию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает канал meydan.tv.

«По причине политики репрессий президента Алиева общество не может жить в несвободной общественной среде»,- сказано в статье.

По словам автора, унаследовав власть в 2003 году от отца, Ильхам Алиев последовательно взял под контроль все институты в стране.

«Для разгрома оппозиции в Азербайджане применяются последовательные репрессии и аресты»,- сказано в статье.

По словам автора, в стране имеется более 140 узников совести.

«В законопроекте, который я представил в 2017 году, я призвал Трампа проявить в 2-сторонних отношениях с Азербайджаном последовательность в вопросах прав человека и демократии»,- пишет автор.

По его словам, он призвал заморозить счета азербайджанских деятелей, попирающих права человека и запретить им въезд в США.

Смит пишет, что Азербайджан, представляясь партнером США в вопросах безопасности, пытается отринуть вопросы, связанные с правами человека.

«Азербайджан, не уважающий права собственных граждан, в отдаленной перспективе превращается в угрозу безопасности»,-пишет Смит.

Приводя в примере соседей Азербайджана – Грузию и Армению, где проходят демократические процессы, Смит призывает власти Азербайджана встать рядом с собственными гражданами, требующими соблюдение своих демократических прав.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.