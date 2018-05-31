Сотни англичан покатились с холма за головкой сыра

В английском Брокворте, графство Глостершир, состоялось ежегодное состязание по катанию сыра. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The Independent.

Соревнования проводятся с 1826 года. Головку сыра глостер сбрасывают с вершины 180-метрового холма Куперз-хилл, располагающегося недалеко от Брокворта. Через секунду за ним устремляются многочисленные участники. Большинству не удается удержаться на ногах, и они кувырком летят по скользкому от дождя склону. Догнать сыр, который катится со скоростью 112 километров в час, пока не удавалось никому, поэтому победителем считают того, кто придет к финишу первым.

В этом году перед Куперз-хилл собрались тысячи зрителей. С холма скатили четыре большие головки сыра весом по 3 килограмма и три весом по 1,5 килограмма. В погоню за ними пустились сотни участников. Многие из них приехали из других стран.

Участники забегов нередко получают травмы, в том числе тяжелые. Победителей состязания награждают сыром, за которым они гнались.