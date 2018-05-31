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Обвиняемый по делу «Сасна црер» Манвел Атоян освобожден под залог: адвокат


Обвиняемый в содействии группе «Сасна црер» Манвел Атоян освобожден под залог в 1 млн драмов. Судья Артуш Габриелян удовлетворил ходатайство адвоката и  зачитал свое решение в зале суда. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook адвокат Ара Карагезян. В своей записи он говорит, что его подзащитный находился в неволе около 2 лет.


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