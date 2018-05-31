Число погибших от заражения вирусом Нипах на юге Индии возросло до 16

Два новых случая заражения смертельно опасным вирусом Нипах зарегистрированы в штате Керала на юге Индии, общее число погибших возросло до 16 человек. Как передает Арменпресс, об этом пишет в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на представителей местного минздрава.

Согласно этим данным, новыми жертвами смертельной инфекции стали двое местных жителей в возрасте 56 и 28 лет соответственно. Оба были доставлены с признаками заражения в одну из больниц города Кожикода (штат Керала), спустя некоторое время их состояние начало улучшаться. Однако затем обоим мужчинам стало хуже, и врачам не удалось их спасти.

На сегодняшний день ни для людей, ни для животных какой-либо вакцины против вируса Нипах не существует. Примерно в 70% случаев — с летальным исходом.

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