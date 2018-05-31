Меган Маркл названа одной из самых влиятельных британских женщин по версии журнала Vogue

Супруга принца Гарри - Меган Маркл вошла в число 25 самых влиятельных и мотивирующих женщин Соединенного Королевства по версии журнала Vogue наряду, в частности, с писательницей Джоан Роулинг, автором книг о Гарри Поттере. Авторы обнародованного в четверг первого подобного рейтинга женского журнала о моде отмечают, что герцогиня Сассекская "привлекла всеобщее внимание, как никто другой в нынешнем году", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

36-летняя Меган стала, по мнению Vogue, "одной из самых узнаваемых женщин в мире", обладая влиянием, которое выходит далеко за рамки ее изящного стиля. "Она помогает формированию нового, для XXI века, образа монархии", - говорится в издании.

В рейтинге представлены женщины самого различного возраста - от 22 лет (британская певица, автор песен и модель, уроженка Косово Дуа Липа) до 73-х (глава Верховного суда королевства баронесса Хейл), представляющие мир политики, искусства, моды, СМИ и спорта. В их числе и английская модельер Стелла Маккартни, дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни, а также Амаль Клуни, британский юрист ливанского происхождения, супруга американского актера Джорджа Клуни. Пара живет на два дома - у них апартаменты в Нью-Йорке и Лондоне.

Свадебная церемония 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке - резиденции британских монархов.