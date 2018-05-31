NASA разбработало виртуальные туры по экзопланетам

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в рамках проекта The Exoplanet Travel Bureau ("Бюро путешествий на экзопланеты") запустило симулятор, с помощью которого в режиме виртуальной реальности можно посетить экзопланеты. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте ведомства.

Для посетителей пока доступны интерактивные визуализации таких экзопланет, как TRAPPIST-1d в созвездии Водолея, Kepler-186f и Kepler-16b в созвездии Лебедь.

При наведении на разные объекты пользователи смогут изучить информацию о космических телах.

Космические панорамы основаны на реальных результатах научных исследований, однако телескопы пока не способны делать детальные снимки экзопланет, поэтому многие изображения представляют собой художественный вымысел.