Ученые выяснили, как вылечить рак с помощью мышьяка

Низкие дозы триоксида мышьяка помогают бороться со злокачественными опухолями. К такому выводу пришла группа ученых из Северо-Западного университета в США. Релиз их исследования опубликован на MedicalXpress, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые добавили соединения яда в липосомы. Такие частицы получили название нанобины. Попадая в кровоток, они достигают опухоли и высвобождают мышьяк, убивая злокачественные клетки и не трогая здоровые.

Проведенные на грызунах опыты показали, что лечение мышьяком в 95% случаях способствовало ремиссии острого промиелоцитарного лейкоза (одна из разновидностей рака крови). Ученые считают, что низкая концентрация яда может помочь справиться и с другими видами новообразований.