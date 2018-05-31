Премьер-министр Армении в Тбилиси встретился с местными предпринимателями

Находящийся с официальным визитом в Грузии премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с грузинскими и армянскими предпринимателями.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр сначала провёл рабочий завтрак с крупными грузинскими предпринимателями, затем – рабочий обед с армянскими предпринимателями, ведущими бизнес в этой стране.

Премьер-министр представил последним приоритеты правительства в сфере экономики, коснулся темы упрощения налогового, таможенного администрирования, борьбы с коррупцией, и, в общем, рассказал о шагах, нацеленных на улучшение среды для бизнеса, которые правительство намерено воплотить в жизнь в ближайшем будущем.

Никол Пашинян подчеркнул важность непрерывного развития армяно-грузинских деловых связей. Премьер-министр подчеркнул, что правительство заинтересовано в росте объёмов товарооборота и в реализации совместных инвестиционных программ между двумя странами и готово предпринять шаги, которые будут способствовать расширению участия грузинского капитала в нашей стране.