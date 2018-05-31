Профессор Гайк Котанджян посетил ректора ЕГУ, профессора Арама Симоняна в Кардиологическом центре «Норк-Мараш»

Генерал, профессор Гайк Котанджян 31 мая посетил ректора ЕГУ, профессора Арама Симоняна в Кардиологическом центре «Норк-Мараш».

«Мое посещение своего коллеги естественно, поскольку профессор Арам Симонян, будучи одним из крупных специалистов по политической истории Большого Арцаха (Карабаха и Сюника) 1917-1921 гг. и в прошлом – членом ученого совета Института национальных стратегических исследований, внес свой вклад в подготовку кадров в области политических наук, продолжая научные традиции своей семьи. В связи с этим считаю необходимым воздать должное памяти его отца профессора Грачика Симоняна, который представляя патриотические традиции интеллигенции Большого Арцаха, взял на себя ответственность совместно с народной поэтессой Армении Сильвой Капутикян во время Перестройки выступать одним из авторов политико-философского обоснования платформы Карабахского движения как национально-освободительного движения против колониалистского наследия сталинизма», - как сообщает Арменпресс, отметил Котанджян.