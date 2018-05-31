Стереотип преференции того или иного пола ребенка ломается

Число абортов, обусловленных полом ребенка, в Армении падает. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал исполнительный директор ОО«Международный центр человеческого развития» Армен Галстян. Если в 2011 году на 100 девочек в Армении рождалось 115 мальчиков, то по статистике 2017 года эта разница сократилась, и сейчас на 100 девочек в Армении рождается 110 мальчиков. Положительный сдвиг имеется, однако естественным считается соотношение 102-107 мальчиков на 100 девочек.

«В нашем обществе стало значительно меньше таких людей, которые предпочитают ребенка того или иного пола. Если в 2011 году пол не имел значения для 35% опрошенных, то в 2016 году таковых стало 80%»,- сказал исполнительный директор ОО«Международный центр человеческого развития» Армен Галстян.

По его словам, в этом вопросе, кроме пропаганды, имеет значение и достижение реального гендерного равенства.

По словам исполнительного представителя армянского офиса Фонда народонаселения ООН (UNFPA) Цовинар Арутюнян, положительные показатели указывают на то, что мы находимся на верном пути, однако в вопросах поведенческого фактора требуется последовательная работа.

«Нам удалось разъяснить, что вопрос не только в медицинских противопоказаниях, но и в недооценке девочек, нам удалось вовлечь в процесс многих экспертов, представителей госструктур, и мы продолжим работу»,- сказала она.

Руководитель отдела демографии Министерства труда и социальных вопросов Армении Ваник Бабаджанян сказал, что в вопросе стимулирования рождаемости нужна некоторая осторожность. По его словам, увеличение единовременного пособия на рождение ребенка носит скорее характер социальный, не отражаясь на демографии, скорее надо сделать так, чтобы матери не стояли перед выбором – рождение последующего ребенка и отказ от работы, или продолжение карьеры.

Тем не менее, размеры выплат нужно увеличить, поскольку это поможет разгрузить молодые семьи,

По его словам, в прошлом году психологический порог рождаемости, составляющий 40 тыс. новорожденных в год, снизился – до 37,7 тыс. Динамика демографических показателей Армении за последние два года тревожна и неблагоприятна. Продолжается непрерывное сокращение численности постоянного населения.

По озвученным им данным, только за 2017 год постоянное население Армении сократилось на 13,2 тыс. Несколько улучшились показатели смертности: число смертей в прошлом году сократилось более чем на 800. Также зафиксирована отрицательная динамика в числе браков и разводов. Число браков сократилось на 1000, а разводов – возросло на 290.