WSJ: дом, в котором жила Жаклин Кеннеди, продан за рекордные $43 млн Саудовской Аравии

Особняк на севере американского штата Вирджиния, в котором в молодости жила супруга 35-го президента США Джона Кеннеди, продан за $43 млн правительству Саудовской Аравии. Это самая большая сумма покупки жилого здания в истории подобных сделок в зоне американской столицы и ее пригородов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета Wall Street Journal.

Представитель Саудовской Аравии информировал издание, что особняк "Мерривуд" будет использоваться для размещения официальных делегаций страны во время визитов и поездок в США. "Саудовское правительство понимает историческую значимость "Мерривуд" и относится с огромным уважением к его месту в истории Америки", - отметил представитель королевства.

Дом расположен на участке земли площадью 2,3 га на берегу реки Потомак, общая площадь помещений достигает 2,137 тыс. кв. м. Там есть теннисный корт, бассейн, крытый павильон с кухней, спортзалом и раздевалками, а также гараж на четыре автомобиля.

Будущая первая леди США Жаклин Бувье жила в этом доме в 1940-х, когда ее мать вышла замуж за наследника нефтяной империи Standard Oil. Жаклин овдовела в 1963 году, а в 1968 году стала женой греческого миллиардера Аристотеля Онассиса. Умерла в 1994 году в Нью-Йорке.



