Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил научно-культурный центр «Дом Ованеса Туманяна» в Тбилиси. Премьера с супругой Анной Акопян сопровождали министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, министр обороны Армении Давид Тоноян, и другие члены армянской делегации

Как передает корреспондент «Арменпресс», присутствующие посмотрели кукольный спектакль по мотивам одной из сказок Ованеса Туманяна, после чего делегацию правительства Армении угостили чаем.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Руководитель центра «Дом Ованеса Туманяна» Гисанэ Овсепян рассказала о том, как архитектор дома-музея Ованеса Туманяна в Ереване несколько раз посещал научно-культурный центр «Дом Ованеса Туманяна» в Тбилиси, производил замеры, чтобы позже воссоздать его в Ереване.

Она представила историю научно-культурного центра «Дом Ованеса Туманяна» в Тбилиси, как его судьба стала предметом забот всего армянства.

Это был не только дом Туманяна, но и важный общественный, культурный центр всего Закавказья: частыми гостями были Казарос Агаян, Дереник Демирчян, Левон Шант, Комитас, Александр Ширванзада, Аветик Исаакян, Ваграм Папазян, Николай Марр, Иосиф Гришашвили и многие другие культурные и общественные деятели.

Со времен проживания в доме ОванесаТуманяна сохранился камин, который был отреставрирован, и зеркало, которым пользовался писатель. Остальные личные вещи Туманяна были переданы в дом-музей его имени в Ереване.

Здание в свое время принадлежало армянину Овсепу Шаншяну, а Туманян снимал третий этаж. После смерти Туманяна, уже в советский период, родственники поэта приобретают мандат о том, что дом не подлежит конфискации. Однако, несмотря на это, часть дома заселяют, а на третьем этаже открывают городскую библиотеку. После независимости Грузии, мэрия Тбилиси заявляет о том, что библиотека не оправдывает свое существование и продает ту часть, где жил Туманян.

Этот дом был передан законному владельцу благодаря усилиям президента Армении Сержа Саргсяна, покойного председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна, которому помогали бывший мэр Гюмри, ныне депутат Национального Собрания Армении Вардан Гукасян, сопредседатель фонда IdeA Рубен Варданян. Полная реставрация дома произведена на средства фонда памяти Джинишяна, фонда IdeA и армянской общины.