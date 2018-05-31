В парламент Турции будут баллотироваться четверо кандидатов армянского происхождения: опубликованы окончательные списки кандидатов

ВЦИК Турции опубликовал окончательные списки кандидатов от партий, которые примут участие в предстоящих 24-го апреля парламентских выборах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу». Списки кандидатов были опублиикованы в официальной газете Resmi Gazete.

В парламент Турции будут баллотироваться четверо кандидатов армянского происхождения: Маргар Есаян от партии Эрдогана «Справедливость и развитие», Гаро Пайлан и Людмила Бюйум от прокурдской Демократической партии народов Турции, Элмас Киракос от партии «Хорошая».

Депутат Меджлиса армянского происхождения Маргар Есаян снова в списке кандидатов от партии Эрдогана «Справедливость и развитие» парламента следующего созыва. Как и во время выборов 2015 года, Есаян представлен во втором округе Стамбула.В отличие от прочих наших соплеменников, Есаян за годы депутатства не отличался про-армянскими инициативами. Более того – в 2016 году, будучи в составе турецкой делегации, он проголосовал в ПАСЕ за антиармянскую резолюцию Роберта Уолтера, которая провалилась.

Депутат Меджлиса армянского происхождения Гаро Пайлан снова в списке кандидатов от прокурдской Демократической партии народов Турции парламента следующего созыва. На этот раз он выдвигается в Диарбекире. Депутат Меджлиса армянского происхождения Гаро Пайлан неоднократно отличался своим и смелыми выступлениями, в частности, он затрагивал тему Геноцида армян, призывая Турцию принять это как исторический факт.

Как известно, за это заявление решено было в виде наказания удалить его из зала заседания.

В частности, Пайлан заявил, что армяне, ассирийцы, греки и евреи, имеющие в 1913-1923 годах прописку в стране, «в результате геноцида были изгнаны с этих земель или подверглись жестоким страданиям».

Представителей правящей партии «Справедливость и развитие» заявление Пайлана привело в ярость. Вице-спикер Ахмед Айдан потребовал скорректировать свои слова, утверждая, что «в те времена были обоюдотяжелые события, которые, однако, не могут быть квалифицированы как геноцид».

Однако Пайлан продолжал выступление со словами: «В свое время мы составляли 40% населения, сегодня нас – 1 из 1000. То, что произошло, я называю геноцидом, как бы вы его не квалифицировали. Давайте повернемся к этому лицом».

Депутат от правящей партии Метин Кюлунк потребовал убрать слово «геноцид». Заседание было прервано. После перерыва депутаты от правящей партии «Справедливость и развитие», оппозиционной кемалистской Народно-республиканской партии и партии «Национальное движение» осудили слова Пайлана.

В виде наказания армянскому депутату запрещено участвовать в трех заседаниях меджлиса. Слова Пайлана изъяты из протокола заседания.

Элмас Киракос от партии «Хорошая» раньше был членом партии «Националистическое движение». Сдавая документы в ВЦИК, он отметил, что по национальности – армянин, посещает церковь и горд тем, что является последователем Ататюрка.

Людмила Бюйум от прокурдской Демократической партии народов Турции является специалистом по связям с общественностью.

Кроме Гаро Пайлана, который на этот раз выдвигается в Диарбекире, остальные выдвигаются в Стамбуле.

24-го июня в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы, после чего страна перейдет к президентской форме правления. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня. Изначально они были назначены на ноябрь 2019 года, после них должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017-го.