Уровень рождаемости в Исландии упал до исторического минимума

Уровень рождаемости в Исландии в 2017 году упал до исторического минимума. Согласно опубликованным данным национального бюро статистики островного государства, за этот период в стране родился 4071 ребенок, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом суммарный коэффициент рождаемости (число рождений на женщину) в Исландии достиг отметки 1,71 по сравнению с 1,75 в 2016 году. Тем не менее, население скандинавской страны продолжает расти - в 2018 году оно превысило 350 тыс. человек. Рождаемость на острове по-прежнему на 30-40% выше числа смертей. Прирост населения обеспечивают также иммигранты, которых на территории государства становится все больше - 11% от общей численности населения в 2017 году.