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В Нью-Йорке появится мемориал памяти спасателей, работавших на месте терактов 11 сентября


Мемориальная композиция в память о сотрудниках чрезвычайных служб, которые работали на месте терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, появится в центре этого мегаполиса. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте музея, посвященного жертвам атаки террористов.

Шесть частично утопленных в землю каменных монолитов установят по обе стороны аллеи на территории мемориального комплекса, который был разбит в 2011-м году на месте, где раньше стояли башни-близнецы. Новая композиция должна увековечить память о тех, кто "с упорством и самоотверженностью" проводил спасательные и восстановительные работы на месте терактов, а также о жителях мегаполиса, которые заболели или скончались, так как подверглись воздействию токсинов, выделившихся при обрушении небоскребов и сильном пожаре, который начался после произошедшего.

 

 




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