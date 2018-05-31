В одной из самых обширных песчаных пустынь из-за циклона появились озера
12:44, 31 Май, 2018
Циклон "Мекуну", пришедший на Аравийский полуостров, стал причиной появления озер в Руб-эль-Хали - крупнейшей на полуострове и одной из самых обширных песчаных пустынь планеты, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Это редкое явление, которого не наблюдали последние 20 лет, сообщил в среду телеканал Al Arabiya.
В переводе с арабского Руб-эль-Хали означает "Пустая четверть" - пустыня находится на территории четырех государств - Саудовской Аравии, Йемена, Омана и ОАЭ. Она также считается одной из самых сухих и самых жарких пустынь мира.
الربع الخالي بعد إعصار ماكونو..— Matar مطر الأحمدي (@Matar_Alahmadi) 28 мая 2018 г.
الربع المليان! pic.twitter.com/IQZoeUCwx0