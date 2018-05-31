В одной из самых обширных песчаных пустынь из-за циклона появились озера

Циклон "Мекуну", пришедший на Аравийский полуостров, стал причиной появления озер в Руб-эль-Хали - крупнейшей на полуострове и одной из самых обширных песчаных пустынь планеты, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Это редкое явление, которого не наблюдали последние 20 лет, сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

В переводе с арабского Руб-эль-Хали означает "Пустая четверть" - пустыня находится на территории четырех государств - Саудовской Аравии, Йемена, Омана и ОАЭ. Она также считается одной из самых сухих и самых жарких пустынь мира.