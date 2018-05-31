Тарон Аджемоглу приедет в Армению для консультаций по вопросу проводимых здесь реформ

Известный экономист армянского происхождения Тарон Аджемоглу приедет в Армению для проведения экспертных консультаций по вопросу проводимых здесь реформ. Как передает «Арменпресс», в беседе с «Голосом Америки» Тарон Аджемоглу сказал, что обсуждает с высшим руководством Армении сроки своего визита.

«Я хочу иметь ясное представление о том, какие цели ставит перед собой руководство Армении, какие вызовы оно видит»,- сказал он, добавив, что уже дважды разговаривал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Тарон Аджемоглу.