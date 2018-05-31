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Тарон Аджемоглу приедет в Армению для консультаций по вопросу проводимых здесь реформ


Известный экономист армянского происхождения Тарон Аджемоглу приедет в Армению для проведения экспертных консультаций по вопросу проводимых здесь реформ. Как передает «Арменпресс», в беседе с «Голосом Америки» Тарон Аджемоглу сказал, что обсуждает с высшим руководством Армении сроки своего визита.

 «Я хочу иметь ясное представление о том, какие цели ставит перед собой руководство Армении, какие вызовы оно видит»,- сказал он, добавив, что уже дважды разговаривал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

 «Это поможет мне сесть и обсудить то, как – по моему мнению, может развиваться ситуация, и когда я смогу приехать в Армению для проведения консультаций. Знаю, что будет множество вопросов, поскольку я – иностранец, и я не пойму всего, однако, возможно, что мне удастся оказаться полезнымАрмении в меру моих знаний»,- сказал Тарон Аджемоглу.


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