Тарон Аджемоглу приедет в Армению для консультаций по вопросу проводимых здесь реформ
12:36, 31 Май, 2018
Известный экономист армянского происхождения Тарон Аджемоглу приедет в Армению для проведения экспертных консультаций по вопросу проводимых здесь реформ. Как передает «Арменпресс», в беседе с «Голосом Америки» Тарон Аджемоглу сказал, что обсуждает с высшим руководством Армении сроки своего визита.
«Я хочу иметь ясное представление о том, какие цели ставит перед собой руководство Армении, какие вызовы оно видит»,- сказал он, добавив, что уже дважды разговаривал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.«Это поможет мне сесть и обсудить то, как – по моему мнению, может развиваться ситуация, и когда я смогу приехать в Армению для проведения консультаций. Знаю, что будет множество вопросов, поскольку я – иностранец, и я не пойму всего, однако, возможно, что мне удастся оказаться полезнымАрмении в меру моих знаний»,- сказал Тарон Аджемоглу.