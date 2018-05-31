Власти в Армении должны пополниться новыми, молодыми кадрами: Тарон Аджемоглу

Известный экономист армянского происхождения Тарон Аджемоглу думает, что основные требования для обеспечения экономического подъема в Армении – это искоренение коррупции, основание институциональных основ, и все это – в условиях внутреннего согласия.

Как передает «Арменпресс», в беседе с «Голосом Америки» Тарон Аджемоглу сказал, что мирная революция – всего лишь первый, хотя и необходимый шаг. Вторым шагом станет проведение системных реформ, которые станут основой для будущего процветания. «Этот второй шаг никак не гарантирован, однако, сейчас мы имеем хотя бы возможность сделать его. Нет общих решенией: они особые в каждой стране»,- сказал он.

Если рассмотреть страны, достигшие успеха в этом направлении, то увидим, что все они сожгли прошлые противоречия и основались на новом начале. «Для Армении многообещающим является воодушевлеение, проявленное международным сообществом, в отношении того, что в Армении наступило время перемен и высокой оценки имеющихся уже достижений»,- сказал он, добавив, что вызовы на этом пути неизбежны.

По его словам, в создавшейся воодушевляющей атмосфере есть желание попытаться решить все задачи сразу, однако подобный подход не позволит сбалансировать ситуацию.. По его словам, он не видит себя в составе правительства Армении, однако готов помочь.