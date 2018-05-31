Арабская принцесса за рулем попала на обложку Vogue
Фотография принцессы Саудовской Аравии Хайфы бинт Абдалла Аль Сауд попала на обложку журнала Vogue Arabia. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.
На фото дочь покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы позирует за рулем красного кабриолета. Выбор этого снимка связан с тем, что с июня 2018 года женщинам в стране будет разрешено водить машину, не получая на это разрешения опекуна-мужчины.
В журнале отмечается, что жительницы Саудовской Аравии боролись за право водить автомобиль с 1990-х годов.
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