Арестованы мэр и вице-мэр Масиса: СК Армении

По поводу беспорядков в ереванском административном районе Эребуни 22-го апреля по делу, расследуемому в СК Армении, были арестованы 5 человек, при чем, среди них были мэр Масиса Давид Амбарцумян и вице-мэр Масиса, сообщает советник председателя СК Армении Сона Трузян. Как передает «Арменпресс», об этом она пишет на своей странице в Facebook.

«Арменпресс» пытается уточнить, о котором из вице-мэров идет речь.

Ранее СК Армении собшал о том, что расследуется уголовное дело По поводу беспорядков в ереванском административном районе Эребуни 22-го апреля, когда произошло нападение на граждан-участников пикета.

Следственный комитет Армении расследует уголовное дело по факту нападения неизвестных в масках на участников акции протеста 22 апреля на перекрестке улицы Эребуни и 26-й улицы Нор-Ареш. Как сообщает пресс-служба ведомства, от граждан поступило заявление о том, что около 13 часов 22 апреля во время шествия в указанном месте, неизвестные в масках напали на участников шествия, забросали камнями, били дубинками и применили электрошокеры. В результате нападения несколько участников акции получили телесные повреждения. На улице Эребуни в Ереване неизвестные в масках атаковали демонстрантов камнями. Как передает корреспондент Новости Армении-NEWS.am, лица этих людей закрыты медицинскими масками, некоторые из них держат в руках деревянные дубинки и камни. Они начали бить демонстрантов, а также повредили транспортные средства.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 225 УК.